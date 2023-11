Le revenu moyen par abonné Free Mobile et Freebox a augmenté de plus de 5% en 12 mois

L’ARPU de Free s’élève désormais à 12,5€ sur le mobile et 35,3€ sur le fixe.

A contrario de ses rivaux, Free n’a pas augmenté ses prix pour les nouveaux et abonnés actuels en 2023. Tout aussi impacté par la hausse des coûts d’exploitation dans un contexte inflationniste, l’opérateur de Xavier Niel a notamment décidé de bloquer le prix de ses forfaits mobile historiques jusqu’en 2027.

Sur le fixe, l’opérateur fait le choix de la montée en gamme sans toucher au tarif de ses offres existantes. Depuis plusieurs mois, les nouveaux clients n’ont plus la possibilité de souscrire à la Freebox mini 4K. Retirée de la commercialisation, elle était historiquement le produit d’appel de Free. La Freebox Pop est devenue de facto la box d’entrée de gamme de l’opérateur, proposée à 39,99€/mois la seconde année contre 35,99€ pour la mini 4K en son temps. Si le FAI ne semble pas être dans une logique de remplacement de sa première box Android, il lancera une nouvelle box haut de gamme d’ici la fin de l’année qui remplacera sa Freebox Delta, au même prix, soit aux alentours de 50€.

Ses choix stratégiques sur les deux segments ne l’empêchent pas aujourd’hui de voir ses revenus moyens par abonné augmenter. Lors de a publication de ses résultats financiers et commerciaux pour le 3e trimestre, l’opérateur a indiqué une hausse importante de son ARPU.

En l’espace 12 mois, son revenu moyen par abonné a ainsi augmenté de 5,4% sur le fixe à 35,3€ contre 33,5€ précédemment. Sur les forfaits mobile, la hausse s’élève à 5,1%. Un abonné mobile rapporte désormais en moyenne 12,5€ par mois à l’opérateur contre 11,9€ il y a un an. Il faut dire que son mix d’abonnés s’améliore trimestre après trimestre. Premier recruteur sur le segment en 2022 et 2023, Free Mobile compte désormais 10,8 millions d’abonnés à son forfait 5G à 19,99€/mois ou Série Free proposé aujourd’hui à 12,99€/mois pendant 1 an. Dans le même temps, l’ex-trublion. voit le nombre de forfait voix à 2€ diminuer chaque trimestre, il lui reste encore 3,9 millions d’abonnés à cette offre, mais nombreux sont ceux à migrer aujourd’hui vers un forfait supérieur de l’opérateur. D’autres optent pour le booster de Free Mobile à 2,99€/mois.

