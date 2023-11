Les internautes se lâchent sur les réseaux : la Livebox 7 reine des relations stables, combien gagne un technicien fibre ?

Aficionados de Twitter ou plutôt de X, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des posts qui ont déferlé sur le réseau social d’Elon Musk la semaine dernière.

La Livebox 7, ce sont les salariés d’Orange qui en parlent le mieux. Il faut avouer que d’un point de vue stabilité de la connexion, son serveur excelle.

Petit thread sur mes 15 jours avec ma nouvelle #Livebox7 :

-5 Gigas réels pour 5 Gigas de promesse *✅

-Fiabilité et stabilité du débit**✅

-Aucun Micro coupures, lags, ralentissements✅

-Fiabilité Wifi (comme l'est la Livebox 6)✅

-Upload à 1Gbps validé ✅

-Qualité TV -Tél✅ pic.twitter.com/uYQxKb18zH — Rémi (@lachape_one) November 4, 2023

Un technicien fibre vous invite dans son quotidien sur TikTok. Mais quel est son salaire ? C’est plus compliqué que ce que vous pouvez imaginer.

Très actif en 2023 sur X, Xavier Niel répond avec dérision à un internaute très mécontent de ne toujours pas avoir la fibre de Free : “Xavier Niel en prison” a-t-il attaqué, ce à quoi le fondateur de Free a rétorqué : “déjà fait”. Le milliardaire a en effet été mis en examen et placé en détention provisoire à la prison de la Santé (Paris) fin mai 2004 pendant un mois pour proxénétisme aggravé et recel d’abus de biens sociaux concernant un de ses « peep-shows ».

Les équipes d’Orange, Free, SFR et Bouygues sont mobilisées et travaillent d’arrache pied pour rétablir la connexion des abonnés dans le Grand Ouest pour réparer les dégâts causés par les tempêtes Ciaran et Domingos.

Depuis plusieurs jours, dans le Grand Ouest, les équipes @Orange_france sont mobilisées pour réparer les dégâts inédits causés par les tempêtes #Ciaran et #Domingos. Merci pour votre engagement dans ces conditions difficiles. A nos clients, sachez que le rétablissement de vos… https://t.co/zABt47swt9 — JF Fallacher (@fallacher) November 7, 2023

Mais comme d’habitude, des abonnés éprouvent des difficultés à prendre leur mal en patience malgré la situation.

internet Wi-fi et 4/5G durant 2 jours après la tempête, je peux comprendre. Mais là, bientôt 4 jours supplémentaires où est impossible de lire ses mails…

Que compte faire @bouyguestelecom pour régler le problème rapidement? et bien sûr il ne faut pas s'attendre à un kdo! — Philos64 🇫🇷⚓🪂🌊 (@philos64) November 7, 2023

Rétablir l’électricité est nécessaire pour retrouver sa connexion mais pas seulement, il faut également intervenir sur les sites mobiles impactés et les infrastructures fixes.

