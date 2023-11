Les internautes se lâchent sur les réseaux : pour une fois Bouygues Telecom n’augmente pas le prix, Club Internet n’est pas mort

Aficionados de Twitter ou plutôt de X, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des posts qui ont déferlé sur le réseau social d’Elon Musk la semaine dernière.

Roi de l’augmentation des prix de ses forfaits mobile en l’échange de plus de data, Bouygues Telecom déroge à la règle cette semaine en augmentant de 20 Go la data de certains forfaits déjà très fournis en gigas, sans hausse de tarif ! Un exploit !

220 GIGA pourquoi faire @bouyguestelecom ? Vous ferez mieux de baisser les prix de vos forfaits au lieu de nous donner autant de giga alors que vous savez pertinemment qu’on utilise même pas 100GO dans le mois. pic.twitter.com/srZFo69hvn — Une djaks 🩷 (@Mkaabaa) October 31, 2023

Que se souvient des modem 56K avant l’ADSL et des kits de connexion de Club Internet, l’un des plus anciens fournisseurs d’accès à Internet français créé en 1995 par Lagardère ? Si ce temps est révolu depuis longtemps pour le bien de nos oreilles et aussi de nos nerfs, certains utilisateurs utilisent encore des adresses mail du Club Internet, tout comme Wanadoo et Yahoo.

Je reçois encore de temps en temps des mails de personnes en Yahoo ou Wanadoo mais c'est la première fois depuis loôongtemps que j'ai du Club Internet !

J'ignorais que c'était encore actif.

Et aussitôt la douce musique d'un modem 56k est revenue à mes oreilles 😉 pic.twitter.com/ry0lLaOo4Q — Alexis Kauffmann (@framaka) October 30, 2023

De nombreux abonnés Free cherchent encore la résiliation en trois clics comme l’a loi l’impose depuis le 1er septembre dernier. Si l’opérateur ne le permet pas directement sur son espace abonné, il a mis en place cette facilité en juin sur son site internet, tout en bas de la page d’accueil Free Mobile ou Freebox dans la rubrique “résilier un contrat”. Pour en savoir plus, c’est par ici ! La transparence, n’est pas de mise chez les opérateurs qui ne souhaitent pas ouvrir les portes si facilement à la résiliation.

@freemobile Depuis le 1er septembre 2023 la loi vous oblige à permettre la résiliation des abonnements en 3 clics depuis votre site internet or nous sommes le 29 octobre et c'est toujours pas en place. Que font vos informaticiens ?? Cc @dgccrf — Greg Duvaro (@GregDuvaro) October 29, 2023

Ils ont marqué une époque, et certains les demandent encore : les codes Free WiFi. Free s’en amuse sur les réseaux sociaux. Il faut le rappeler, le mythique réseau communautaire Free WiFi, lancé en 2009, a tiré sa révérence en février 2021, la faute à l’explosion de la 4G partout sur le territoire.

Bonus : l’IA est déjà capable de traduire des interviews de joueurs en reprenant artificiellement leur voix dans plusieurs langues !

📺🎙️⚽️ Javier Tebas, boss de la Liga, annonce que l’utilisation de l’intelligence artificielle permet de traduire rapidement l’interview du joueur en anglais, en arabe ou toute autre langue avec une voix artificielle. Comme ici Antoine Griezmann parlant arabe 👇🏼 #Sportel pic.twitter.com/CVIxWT5b9p — Sacha Nokovitch (@SachaNoko) October 24, 2023

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox