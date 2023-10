Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms : la Freebox Delta s’enrichit, l’idylle entre Free et Canal, le mobile n’a qu’a bien se tenir…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … ». Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

25 octobre 1985 : La France passe à la numérotation téléphonique à 8 chiffres

Certains se rappelleront peut-être du passage du numéro de téléphone de 6 à 8 chiffres en 1985. Sachant que désormais, nous sommes sur un plan de numérotation à 10 chiffres, et ce, depuis 1996, verra-t-on un jour un plan à 11 ou 12 chiffres, faute de place pour les nouveaux abonnés ?

25 octobre 2004 : Canal+ et CanalSat débarquent sur la Freebox

Mais l’histoire d’amour entre la filiale de Vivendi et Free remonte à bien plus longtemps. Il y a 19 ans, Free annonçait l’arrivée de la version numérique de la chaîne cryptée sur la box de l’opérateur, accompagnée du bouquet CanalSat. Pour rappel, il s’agit de l’ancien nom des offres Canal, abandonné depuis 2015 lors de la fusion du bouquet avec les chaînes du groupe. À l’époque, l’offre se nommait même “CanalsatADSL”, un poil longuet.

25 octobre 2009 : Premier concert diffusé mondialement en direct sur YouTube… et c’était U2 Si dorénavant, il est possible de regarder en live des émissions se passant à des milliers de kilomètres sur Twitch, rappelez-vous de l’état des plateformes vidéos à l’époque. C’était une énorme première : pouvoir assister en live à un concert aussi important sur son ordinateur ! Peut-être y en-a-t-il parmi vous qui y avez assisté d’ailleurs, si c’est le cas, bravo aux lève-tôt puisque le concert qui se déroulait aux États Unis passait pour nous à 5h30, le matin et un lundi en plus. L’événement avait été largement relayé par les médias à l’époque et posait les prémices des plateformes de direct, notamment sur Youtube qui a depuis intégré cette fonctionnalité sur sa plate-forme. Pour les nostalgiques ou ceux qui n’avaient pas pu y assister, voilà un lien vers une petite partie du concert, attention l’image pique un peu. Voir Bono pixelisé en direct sur Youtube gratuitement, c’était aussi ça le progrès

27 octobre 2016 : MyCanal inclus pour les abonnés Freebox Révolution

Annoncée en septembre de la même année, une nouvelle plateforme était accessible pour les abonnés Freebox Révolution dès le 27 octobre 2016. Elle est désormais bien connue des Freenautes, il s’agit de MyCanal, qui permet d’accéder aux chaînes TV, mais aussi aux replay, directement depuis son mobile, sa tablette ou son ordinateur. A l’époque, le service permettait l’accès à plus de 100 chaînes en direct, et 8000 contenus à la demande. Le tout inclus dans l’offre Freebox Révolution, et c’est toujours le cas, mais l’offre a également été intégrée pour les abonnés Freebox Delta lors de son lancement.

28 octobre 2009 : Free candidate pour se lancer sur le mobile

Quelque chose se prépare dans le marché des télécoms… Un nouveau challenger enfile ses gants, prêt à boxer la concurrence… C’est bien Free, qui 3 ans avant son lancement sur le mobile, apprenait à la presse avoir officiellement candidaté pour la quatrième licence de télécommunications mobiles 3G. Une candidature qui portera évidemment ses fruits, avec un lancement retentissant et un bouleversement du marché en France.

29 octobre 2019 : Free est le 1er opérateur en France à proposer Amazon Prime dans son offre

Un grand coup pour l’offre Freebox Delta lancée près d’un an avant. Le 29 octobre 2019, Free annonçait en effet proposer l’ensemble des services inclus dans l’abonnement Amazon prime à tous ses abonnés premiums, cela inclue donc à la fois l’accès à la plateforme de SVOD, la livraison rapide mais aussi d’autres avantages comme des jeux gratuits chaque mois, un service de streaming musical et bien d’autres. Il s’agissait d’une première en France et si des options Amazon Prime sont apparues chez la concurrence, la Freebox Delta reste encore, 4 ans après, la seule offre l’intégrant sans surcoût de manière pérenne.

