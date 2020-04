Confinement : après SFR, Bouygues Telecom fait également un geste pour les personnes en situation de précarité numérique

L’isolement numérique, à l’heure du confinement, est une situation encore plus grave que d’habitude. Après le geste d’SFR, Bouygues Télécom annonce également faire un don pour les personnes n’ayant pas accès à Internet.

La solidarité est à l’honneur chez les opérateurs français. Bouygues télécom annonce un don important de box 4G au Samusocial de Paris pour pallier à la précarité numérique.

300 000 Go de data pour des personnes en situation précaire

Les personnes hébergées par le Samusocial de Paris sont dans une situation précaire, notamment économique et ne peuvent pas forcément utiliser les moyens numériques pour rester en contact avec leurs proches ou même éduquer à la maison leurs enfants durant la période de confinement. Face à l’urgence, l’opérateur a ainsi décidé de faire un geste pour ces Français.

Il a ainsi annoncé offrir 600 4G Box équipées de cartes SIM à l’association pour permettre à ces personnes de se divertir, de garder le lien et de ne pas être plus isolés qu’ils le sont déjà durant la crise sanitaire. Au total, c’est 300 000 Go de data offert par l’opérateur.

Sa fondation fera également don de 100 000€ à la Croix rouge pour deux projets menés dans le cadre de l’épidémie, l’un d’entre eux permettra notamment à 340 personnes fragiles et isolées d’être équipés de tablettes, notamment dans les EHPAD pour conserver un lien avec leurs proches.

SFR avait lui aussi fait un geste pour les personnes en état de précarité numérique, et les deux opérateurs font également partie de l’initiative de la Croix-Rouge permettant à leurs abonnés de faire un don pour soutenir les soignants de l’association par SMS. D’après le communiqué, les abonnés Bouygues ont ainsi réalisé 200 000€ de dons depuis la mise en place de cette initiative, le 31 mars.