Un nouveau système innovant pour lutter contre l’IPTV

La plateforme de streaming sportif DAZN a mis en place un système afin de lutter contre l’IPTV en s’associant avec la société de cybersécurité Irdeto.

La lutte contre l’IPTV pirate préoccupe tous les diffuseurs. Plus en plus de mesures et sanctions sont mises en place. Dans ce sens, la plateforme DAZN s’est associée à la société italienne Irdeto pour mettre en place une mesure contre cette pratique.

Cette mesure consiste à placer un filigrane ou marqueur invisible et unique sur les contenus diffusés en direct par DAZN. Ce dispositif permettra de retrouver plus efficacement les diffusions de flux illégaux ainsi que les utilisateurs d’IPTV et prendre les mesures adéquates.

En mai de cette année, DAZN s’est également associé avec Videocities pour utiliser une IA qui a la capacité de détecter les flux sportifs illégaux en ligne et plus précisément sur les réseaux sociaux.

En France, l’utilisation d’une IPTV illégale est passible de 3 ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.

Source : Presse Citron

