Coronavirus : l’OMS recommande de jouer aux jeux vidéo lors du confinement

L’Organisation mondiale de la santé conseille d’utiliser les jeux vidéo lors du confinement afin de lutter contre le Coronavirus.

Les Français, ainsi que la quasi-totalité du globe, sont désormais confinés afin de réduire la propagation du Covid-19. De ce fait, l’OMS recommande l’utilisation des jeux vidéo afin d’inciter la population à rester chez elle.

En effet, après avoir reconnu l’addiction jeux vidéo comme une maladie en 2018, l’OMS participe désormais à la campagne #PlayApartTogether et promeut aujourd’hui l’utilisation des jeux vidéo, à cause des confinements liés à la pandémie de Covid-19. Cette campagne a été créée par de nombreux acteurs importants du secteur du jeux vidéo.

Le directeur général ainsi que l’ambassadeur l’OMS ont posté sur Twitter un message évoquant notamment le fait de « sauver des vies » en ce « moment crucial ».

Pas moins de 18 entreprises dans le secteur de jeux vidéo participent à cette initiative : Activision Blizzard, Kabam, Snap Games, Amazon Appstore, Maysalward, Twitch, Big Fish Games, Playtika, Unity, Dirtybit, Pocket Gems, Wooga, Glu Mobile, Riot Games, YouTube Gaming, Jam City, SciPlay, Zyng. Tous ses acteurs font partie du projet #PlayApartTogether et souhaitent également inciter les gens à rester chez eux en privilégiant les liens sociaux par le biais du jeux vidéo.

Pour finir, dans le but d’attirer le plus de joueurs possibles, ces 18 partenaires ont annoncé des récompenses à venir pour ceux qui se montreront responsables et qui resteront chez eux, afin de respecter les mesures prises contre le Covid-19.