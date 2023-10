Molotov propose désormais Universal+

La plateforme de SVOD proposant de nombreux contenus est désormais disponible sur Molotov, mais uniquement sur une offre dédiée aux cinéphiles.

Pour les amateurs de cinéma et de séries, Universal+ vient étoffer l’une des formules payantes proposées par Molotov. Si vous souhaitez profiter des chaînes comme Syfy, Dreamworks, 13e Rue et E! intégrée à la plateforme, vous pouvez ainsi vous tourner vers l’abonnement “Molotov Grand Cinéma”.

Cette offre est proposée pour 19.99€/mois et inclus 17 chaînes autour du cinéma et des séries, dont les chaînes Ciné+ ou RTL9 par exemple, avec également une large sélection de séries ou d’émissions de divertissement accessibles à la demande ainsi que la plateforme Filmo ou encore Paramount Channel. Les utilisateurs peuvent aussi bénéficier de l’enregistrement dans le cloud.

Molotov est disponible sur de nombreux supports dont les mobiles (Android et iOS) et pour les plus grands écrans, on peut notamment y accéder via Android TV, sur console de jeu… Il est donc possible de profiter de cette offre depuis l’application Molotov disponible sur Freebox Pop ou mini 4K.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox