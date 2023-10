Insolite : Orange lance une offre de congélateurs solaires… en Afrique

Aves sa branche Orange Energies, l’opérateur signe un partenariat avec la startup Koolbooks pour apporter des solutions de congélation et réfrigération, à travers un seul équipement, dans 12 pays africains.

Orange est un opérateur multiservices. La preuve en est avec Orange Money qui fournit des services financiers ainsi qu’Orange Energies pour donner l’accès à l’électricité et plus.

Orange Energies veut être un levier pour l’inclusion énergétique. En Afrique, 600 millions d’habitants n’ont pas accès à l’électricité. Depuis maintenant cinq ans, Orange Energies facilite l’accès à l’électricité grâce au numérique et innove pour rendre accessible des services essentiels. De son côté, Koolbooks, met à disposition des professionnels comme des particuliers, un réfrigérateur pouvant aussi être utilisé en mode congélation, équipés de panneaux solaires et de batteries assurant jusqu’à trois jours d’autonomie totale. Au niveau de l’équipement solaire, on y retrouve des ampoules LED et des ports USB, qui permettent de recharger rapidement divers équipements tels que des téléphones et des tablettes. Ce dispositif va permettre à des familles de s’éclairer, de communiquer et de générer des revenus supplémentaires en ouvrant des commerces de proximité entre autres.

Premier opérateur télécom à signer un accord de cette envergure, Orange contribue au développement d’activités génératrices de revenus (AGR) en zone rurale grâce à des solutions d’électrification propres. Les congélateurs solaires de Koolbooks seront dans un premier temps disponibles à la vente en République Démocratique du Congo puis prochainement dans les 11 autres pays où Orange Energies est présent. A l’aide de sa plateforme digitale Orange Smart Energies, les foyers non connectés à l’électricité peuvent payer en fractionné afin d’acquérir des solutions d’énergies solaires telles que Koolboks.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox