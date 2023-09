Totalement Fibrés : scandale chez Orange, SFR et Bouygues, Free en mode révolution ?

Découvrez le nouvel épisode de notre magazine hebdomadaire Totalement Fibrés, où nous vous résumons l’essentiel de l’actualité de Free et des télécoms.

Aujourd’hui, nous aborderons en détail dans le “Gros Doss”, les projets et investissements d’Iliad dans l’intelligence artificielle. Dans votre rubrique préférée, le “Free Fight”, nous débattrons sur nos attentes concernant la journée des Communautés qui aura lieu demain. Retrouvez également nos rubriques habituelles comme le UP and Down et le chiffre de la semaine.



