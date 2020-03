Confinement : utiliser le service Géoportail pour connaître son périmètre de sortie autorisé

Voilà un service en ligne pratique pour prendre l’air lors de la période de confinement, tout en respectant les consignes de sécurité et restant dans les clous.

L’attestation de déplacement dérogatoire, à remplir lors de ses déplacements dans le cadre du confinement de la population, stipule la chose suivante concernant les déplacements liés à l’activité physique, la promenade et la sortie des animaux de compagnie : “Déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie”.

Mais à quelle zone autour de votre domicile correspond exactement ce rayon maximal d’un kilomètre ? L’utilisation de l’outil Géoportail permet de se faire une idée. Après avoir cliqué sur la clé plate à droite et choisi l’option “Calculer une isochrone”, il suffit de saisir votre adresse, de choisir “isodistance”, d’indiquer une distance de 1 km, d’indiquer le mode piéton et enfin de lancer le calcul. Vous obtiendrez alors une carte détaillée sur laquelle zoomer pour avoir une idée de la zone de déplacement autorisée. En vous rappelant au passage la limite d’une heure quotidienne et qu’il faut limiter au maximum les sorties.

Disponible sur ordinateur depuis le navigateur Web via l’adresse https://www.geoportail.gouv.fr/carte, mais également sur smartphone et tablette via des applications sur Android et iOS, Géoportail est un service proposé par l’IGN (Institut national de l’information géographique et forestière) et utilisable gratuitement. Il repose sur des données fiables et complètes, remises à jour en permanence.