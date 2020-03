Freebox Delta : Alexa participe à l’effort pendant l’épidémie de COVID-19

Même votre Freebox Delta vous invite à respecter les consignes durant cette période d’épidémie de Coronavirus ! L’assistant vocal Alexa relaie ainsi les consignes de sécurité à suivre durant la crise sanitaire actuelle.

Tout le monde met la main à la pâte pour enrayer le COVID-19, y compris votre player Freebox Delta. L’assistant vocal d’Amazon vous donne également la marche à suivre si vous pensez être malades.

“Alexa, comment savoir si j’ai le Coronavirus ? “

Non, Alexa n’est pas en mesure de réaliser des tests pour savoir si vous êtes contaminé lorsque vous lui demandez cela. Mais en posant cette question à votre Freebox Delta, l’assistant vocal d’Amazon vous répètera ainsi les consignes relayées par l’Etat, à savoir les gestes barrières à appliquer (comme se laver les mains fréquemment, tousser ou éternuer dans son coude et conserver une distance de un mètre entre vous et les autres). Et en cas de symptômes, elle relaie également les consignes : si ce sont des symptômes légers, restez chez vous et appelez votre médecin, si c’est plus grave, contacter le SAMU au 15.

Si vous regardez souvent la télé, cela peut sonner redondant, mais ce n’est pas la seule initiative prise par Amazon concernant l’épidémie pour Alexa. En effet, le géant américain a annoncé qu’il lancerait bientôt une skill (à savoir une compétence activable pour l’assistant vocal) permettant de réaliser des dons aux organismes ayant besoin de fonds durant cette période de crise. Qui l’eut cru : votre Freebox Delta peut aider à sauver des vies, y compris la vôtre !