Orange lance une nouvelle Livebox au Luxembourg

Après la Belgique, c’est au tour de nos voisins Luxembourgeois de profiter d’une nouvelle Livebox, très inspirée de la 5ème génération française.

Du WiFi 6 mais une capacité limitée. Dans le Grand Duché, une toute nouvelle Livebox a été lancée il y a quelques jours. Malgré un ONT intégré permettant un débit de 2.5 Gb/s maximum, l’offre la plus onéreuse reste limitée à 1 Gb/s.

En terme de design, on reconnaît certains éléments de la Livebox 5 en France, avec une couleur noire, des lignes tracées et un cube avec le nom de l’opérateur dessus. Cependant, l’offre de départ reste limitée à 500 Mb/s, contrairement à la version française et il est seulement possible de passer à 1Gb/s pour 10€ supplémentaires par mois. Elle embarque cependant le WiFi 6, contrairement à son homologue qui tourne encore sous WiFi 5.



Cette nouvelle box est proposée à 29.99€/mois pendant trois mois puis 49.99€/mois pour 500 Mb/s et 59.99€ mensuels pour la version 1 Gb/s.

Source : Alloforfait

