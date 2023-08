Le nouveau forfait 250 Go de Free Mobile rend peu intéressante la box 4G+ de l’opérateur

Petit à petit remplacée par le backup 4G maison de Free en cas de panne chez les abonnés Freebox, la box 4G+ de Free perd un plus de l’intérêt avec le passage à 250 Go du forfait mobile Free.

Quand Free enrichit ses forfaits historiques, c’est jamais sans surcoût, la preuve une nouvelle fois cette semaine avec son offre à 19,99€/mois dont le volume de data inclus en France métropolitaine est passé de 210 Go à 250 Go pour les nouveaux comme pour les anciens abonnés. Bienvenu pour beaucoup et anecdotique pour d’autres au vu de la consommation moyenne des abonnés, cet enrichissement rend de facto une autre offre de Free beaucoup moins intéressante, à savoir sa box 4G+.

Passée inaperçue depuis son lancement il y a trois ans, elle avait le mérite d’exister, c’est même une obligation imposée aux opérateurs. Développée par Huawei, cette box permet de consommer 250Go par mois en download et 50 Go en upload, tout en offrant un débit descendant pouvant aller jusqu’à 320 Mbit/s, le tout au prix de 29,99€/mois sans engagement. Vous l’avez compris, cette offre propose la même enveloppe de data que le forfait mobile nouvellement enrichi de Free Mobile, lequel est proposé 10€ moins cher. Il devient donc plus logique d’opter pour une souscription à ce forfait et d’acheter un routeur 4G accessible ou 5G en fonction de ses besoins.

N’oublions pas non plus que cette box est uniquement accessible au domicile des abonnés éligibles dans les zones où la fibre n’est pas encore disponible et où le réseau ADSL ne permet qu’un accès internet limité. Elle permet toutefois de connecter jusqu’à 64 appareils. Les frais de mise en service s’élèvent à 19€. Pour les frais de résiliation, il faut compter 29€.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox