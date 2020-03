Google : annulation complète de la conférence I/O 2020

Après avoir déclaré le remplacement de l’événement par une conférence en ligne, Google a finalement annoncé que la conférence I/O 2020 n’aura pas lieu du tout.

En effet, Google a publié une annonce sur son site officiel stipulant que les règles de confinement auxquelles est soumis l’état de Californie interdisent au Géant du Web l’organisation de sa conférence annuelle, initialement prévue pour le 12 mai 2020, même en ligne.

Il n’y aura donc pas d’édition 2020 pour la conférence de la firme de Mountain View, et ce, à cause de la pandémie de Covid-19 qui oblige également de nombreuses entreprises à annuler leurs événements ou fermer leurs magasins et usines.

Les nouvelles annonces concernant les nouveautés Android ou encore le prochain Pixel 4a de Google seront donc transmises par le biais de communiqués de presse. C’est la seule alternative possible pour entreprise afin d’éviter de revoir une nouvelle fois son calendrier.