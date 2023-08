Le saviez-vous : Free Mobile propose plusieurs solutions pour débloquer votre carte SIM en cas de mauvaises saisies du code PIN

Il est bon de le rappeler, il existe trois possibilités pour récupérer votre code PUK en cas de blocage de votre carte SIM.

Qui n’a jamais effectué plusieurs saisies erronées de son code PIN ? Après 3 tentatives, votre carte SIM se retrouve automatiquement bloquée, et votre smartphone n’est alors plus opérationnel. Vous aurez alors besoin du code PUK pour la déverrouiller. C’est un dispositif de sécurité commun à tous les opérateurs. Voici les trois solutions à disposition pour récupérer ce sésame et retrouver l’usage de vos services.

Le support de carte SIM Il ne fallait pas le jeter, il est très utile. Le support de carte SIM distille le code PUK à côté du code PIN. Il s’agit du réceptacle où se trouve la carte SIM lors de sa réception. En quelques clics depuis l’espace abonné Pour la troisième solution, il faut passer par l’espace abonné Free Mobile accessible à l’adresse https://mobile.free.fr/. Une fois connectés avec vos identifiants, allez dans “Mon compte”, puis “Mes informations”. De là, cliquez sur “mon code PUK”. Celui-ci s’affichera directement, composé alors de huit chiffres. En parallèle, un e-mail vous est envoyé sur votre adresse e-mail de contact avec ce même code PUK. La réception se fait quasi instantanément. Pas d’attente donc.

Appeler le service client au 3244

Vous pouvez demander l’envoi de l’information sur votre adresse e-mail de contact en appelant l’assistance au 3244. Attention, si votre smartphone est bloqué après la saisie du code PUK, alors la carte SIM est hors d’usage. Il est nécessaire de la renouveler en en commandant une nouvelle via l’espace abonné. Celle-ci vous sera facturée 10€.