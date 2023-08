Insolite : ils ouvrent et referment le dernier smartphone pliable de Samsung pendant une semaine, jusqu’à ce qu’il cède

L’expérience loufoque d’un youtubeur polonais a pris fin lorsque le smartphone a cessé définitivement de fonctionner.

Et si on pliait et dépliait le Samsung Galaxy Z Flip 5 sans s’arrêter, à partir de quand le téléphone rendrait l’âme ? C’est la question à laquelle a tenté de répondre Mrkeybrd sur sa chaîne YouTube depuis le 2 août dernier. Il menait en effet cette expérience sur le dernier smartphone pliable de Samsung ainsi que sur le Motorola Razr 40 Plus Ultra, deux modèles “à clapet”. En live, des intervenants se relayaient pour réaliser cette opération sans discontinuer.

La drôle d’expérience a finalement pris fin hier, lorsque le smartphone de Samsung a rendu l’âme après 401 146 cycles de pliages et de dépliages. A titre de comparaison, le modèle de Motorola n’a résisté qu’à 126 266 cycles ! La fin de vie a cependant été progressive pour le modèle haut de gamme sud-coréen, après près de 223 pliages, la charnière s’est révélée défectueuse et le smartphone s’ouvrait tout seul. Cependant, il était toujours possible de l’utiliser jusqu’aux 400.000 ouvertures et fermetures. “Un résultat très impressionnant”, reconnaît le vidéaste, au vu des divers environnements testés (sous l’eau, haute température, dans de la farine, du sable…).



Théoriquement, cela signifie que pour un usage normal (environ 100 dépliages et repliages par jour), la charnière est en mesure de survivre pendant 10 ans. Cependant, cette expérience est bien loin d’avoir une quelconque valeur scientifique, donc il faut prendre cette estimation avec les réserves qui s’imposent.

Source : BFMTV

