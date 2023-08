Canal+ annonce la fin à venir d’un service inclus dans ses offres

Les fans de sports pourront être déçus, mais dès la fin du mois, le service de presse digitale l’Équipe ne sera plus distribué par Canal+.

La filiale de Vivendi informe en effet ses abonnés qu’à compter du 31 août prochain, l’accès digital à l’Équipe ne sera plus distribué, sur décision du média. Les abonnés fans de ballons quelles que soient leurs formes, pourront cependant continuer de profiter des chaînes dédiées incluses dans leurs offres, dont celle de l’Équipe bien sûr.

Parmi les chaînes sportives distribuées par Canal au sein de ses diverses offres, comptez Canal+, Canal+ Sport, Canal+ Foot, Canal+ Sport 360, Rugby+, Golf+, beIN SPORTS, Eurosport, Inforsport+ et L’Équipe. Canal+ explique également qu’ils pourront continuer à suivre toute l’actualité sportive sur Midi Olympique et So Foot au sein de leur service de presse.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox