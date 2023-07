Bouygues Telecom regagne des abonnés mobile et garde le cap sur le fixe

Les voyants sont au vert pour l’opérateur au deuxième trimestre 2023.

Après Orange, Bouygues Telecom dévoile aujourd’hui ses résultats trimestriels. Un bilan plutôt positif après un premier exercice 2023 moins reluisant. L’opérateur a en effet retrouvé une performance commerciale correcte sur le mobile en recrutant 82 000 nouveaux abonnés, contre 27 000 entre janvier et mars. Il dépasse ainsi largement l’opérateur historique en termes de recrutement sur ce segment.

Quid du fixe ? L’opérateur annonce fièrement avoir recruté 122 000 nouveaux clients sur l’exercice venant de s’écouler, soit 270 000 sur la première moitié de 2023. Il compte par ailleurs 4.8 millions de clients fibre, dont 40 000 recrutés sur le dernier trimestre, pour un parc d’abonnés composé à 69% d’offres FttH. Sur ce point, Orange recrute davantage d’abonnés fibre, mais perd des abonnés fixe au total.

Le chiffre d’affaires est ainsi en hausse de 6% par rapport au premier semestre 2022 pour atteindre 2.9 milliards d’euros. Il bénéficie de la solidité des bases de clients Mobile et Fixe et de l’augmentation des ABPU1 (sur un an, l’ABPU Mobile augmente de 0,3€ à 19,7€ par client par mois, et l’ABPU Fixe augmente de 1,8€ à 30,5€ par client par mois).

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox