Orange continue de perdre des abonnés sur le fixe et attend les résultats de ses hausses de prix en France

Orange dévoile ses résultats pour le 2ᵉ trimestre de l’année et si la croissance est au rendez-vous, les performances commerciales de l’opérateur dans l’Hexagone ne s’améliorent pas sur le fixe.

L’opérateur reste solide dans l’ensemble avec une croissance de 2.6% durant le deuxième trimestre 2023 pour un chiffre d’affaires total de 10.926 milliards d’euros. Cependant, en France, le chiffre d’affaires d’Orange continue de diminuer. La croissance en effet est enregistrée à -1.3% pendant le dernier exercice, pour un chiffre d’affaires en France 4.384 milliards de dollars, l’opérateur expliquant que malgré les revenus enregistrés sur les services de détails, le déclin des revenus de services aux opérateurs n’est pas compensé. Il faudra attendre le deuxième semestre pour que les récentes augmentations de prix portent pleinement leurs fruits, explique l’opérateur.

Un autre effet doit s’ajouter aux performances financières d’Orange : le lancement de la 5G chez Sosh, trop récent pour avoir eu un impact significatif entre avril et juin 2023. D’un point de vue commercial, Orange annonce 29 000 ventes nettes sur le mobile contre 3 000 au 1ᵉʳ trimestre. Sur le fixe, cependant, les performances sont moins glorieuses. L’opérateur a perdu 33 000 abonnés, contre 21 000 lors du précédent trimestre et les recrutements fibre sont en légère baisse avec 250 000 nouveaux clients, contre 287 entre janvier et mars.

Cependant, à l’échelle du groupe, Orange est plutôt satisfait et confirme ses objectifs financiers récemment présentés. Christel Heydemann, directrice générale du groupe, explique que “les résultats du premier semestre sont en ligne avec nos objectifs pour 2023. Cela confirme la pertinence du plan d’exécution initié dans le cadre du plan stratégique « Lead the Future », et nous conforte dans l’atteinte de nos objectifs 2025“.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox