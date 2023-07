Abonnés Freebox et Amazon Prime : récupérez gratuitement un nouveau jeu d’aventure sur PC

Une nouvelle aventure vous est proposée grâce à votre abonnement Amazon Prime.

L’offre d’Amazon intègre de nombreux services, allant de la SVOD à la commande rapide mais il est également possible d’obtenir facilement des jeux sur PC gratuitement. Chaque semaine, le géant américain met à disposition de nouveaux titres et aujourd’hui, c’est Lunar Axe, un jeu d’aventure, que vous pouvez découvrir.

Il est disponible pour une durée de 33 jours. Pour y accéder, il faudra cependant utiliser la plateforme Legacy Games. Il vous suffit de télécharger le launcher depuis le site de la plateforme et de vous créer un compte. Une fois ce dernier installé, récupérez le jeu depuis la page Prime Gaming dédiée. Un code vous est alors indiqué, il vous suffit de le copier-coller sur cette page en vous connectant à votre compte. Une fois cela fait, vous pourrez jouer au jeu directement depuis le launcher.



Ce jeu d’aventure, sorti en 2022, est un “point & click” et vous propose de naviguer à travers des tableaux fixe avec votre souris pour enquêter et avancer dans l’histoire. Découvrez le mystère des secousses inexplicables qui détruisent une ville pour révéler d’anciens secrets et un artefact mystique. Rassemblez des indices et trouvez des objets historiques qui vous aideront à comprendre le mystère qui entoure la ville. Découvrez plus de 35 scènes différentes basées sur des lieux réels, plus de 30 énigmes et scènes HOG, et de superbes illustrations 2D dessinées à la main.

Amazon Prime est inclus pour les abonnés Freebox Delta, et offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Révolution et Pop, ainsi qu’aux abonnés Freebox mini 4K ayant rattaché leur forfait mobile à leur offre fixe.

