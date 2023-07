Phishing : attention à cette arnaque en cours sur une plateforme très populaire

Si vous avez l’habitude d’acheter ou de vendre des objets sur Vinted, surveillez vos mails et soyez prêt à en ignorer un qui vous veut du mal.

Un faux mail circule actuellement, ciblant les utilisateurs de la plateforme de vente en ligne Vinted. Cette campagne d’hameçonnage (phishing) vous fait croire que “votre compte est temporairement bloqué”, pour voler vos données personnelles et bancaires.

Pour supporter ses affirmations, le mail va prétendre une opération atypique liée à votre compte et veut donc que vous mettiez à jour vos informations de paiement. Le tout dans un mail plutôt bien écrit, avec un expéditeur bel et bien nommé “l’équipe Vinted”. Cependant, le nom de domaine n’a rien à voir. Et en cliquant sur le lien fourni, vous tombez sur une page douteuse qui va chercher à récupérer vos données.

Source : BFMTV

