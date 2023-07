ADSL : découvrez les nouvelles communes où le cuivre fermera bientôt

Où se trouvent les communes dans lesquelles le réseau cuivre doit fermer en 2026 ? L’Avicca dévoile un document recensant les informations à connaître sur ce deuxième lot du plan de fermeture.

Pour l’heure, trois lots ont été dévoilés par l’opérateur historique dans le cadre de son plan de fermeture du réseau cuivre qui apporte l’ADSL et la téléphonie dans nos foyers. Le second lot vient d’être validé suite à une consultation et, durant l’année 2025, ce sont 829 communes qui sont concernées par cette extinction, qui doit laisser place à la fibre optique.

La liste peut être téléchargée via ce lien, fourni par l’Avicca, qui indique également l’emplacement des communes, l’opérateur en charge du déploiement du réseau fibre et le taux de complétude de couverture fibre optique. Résolument critique sur la communication institutionnelle trop faible sur le sujet, l’association de collectivités spécialisées dans le numérique note cependant “une réelle amélioration des propositions d’Orange s’agissant de la complétude par rapport à ce qui avait été fait pour le lot 1 fin 2022″.

Des décisions surprenantes

En effet, plus de la moitié de la liste (570 communes) rassemble des communes raccordables à 99% et 100%, mais l’Avicca s’étonne toujours de certains choix. Notamment la fermeture maintenue de communes couvertes à moins de 90%, tandis que certaines communes proposant une couverture allant de 90 à 98% ont été retirées du lot suite à la consultation de l’Arcep. “Que ce soit avant ou après la consultation, les RIP restent les principaux contributeurs à la fermeture du cuivre en nombre de communes. Mais en nombre de locaux, c’est la proportion inverse, puisque plus des deux tiers des locaux sont situés en zone d’initiative privée !” souligne l’association.

L’Avicca explique par ailleurs que dans ce lot, 60% des locaux sont opérés par l’opérateur historique et sa filiale Orange Concessions, contre un peu plus de 56% initialement. “L’Avicca souhaite que les discussions autour du lot 3 rétablissent l’équilibre que l’on est en droit d’attendre” vis-à-vis des autres opérateurs d’infrastructure.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox