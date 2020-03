Wi-Fi : plusieurs conseils pour améliorer la connexion réseau sans-fil à la maison

Si votre liaison Wi-Fi à la maison apparaît un peu lente, voici quelques conseils pour profiter de meilleurs débits.

À travers plusieurs vidéos publiées sur sa chaîne YouTube, Orange distille quelques conseils pour améliorer la connexion Wi-Fi à la maison.

Pour optimiser son Wi-Fi à la maison, on peut commencer par installer la box en hauteur et en position centrale, de manière à ce qu’un maximum d’appareils puissent profiter de son réseau Wi-Fi ou encore envisager un répéteur Wi-Fi. Il faudra également identifier les autres appareils pouvant provoquer d’éventuelles perturbations du signal, tels que les manettes de jeu sans-fil, les babyphones, le micro-ondes et le dispositif de surveillance, afin de les garder à distance.

Il existe par ailleurs la solution d’utiliser la bande de fréquences 5 GHz, au lieu de la bande 2,4 GHz largement utilisée, ainsi que la solution du raccordement en filaire quand l’appareil le permet, grâce à un câble Ethernet directement branché sur la box ou en passant par le CPL (Courant Porteur En Ligne, soit l’usage de l’infrastructure électrique de la maison en prolongation du réseau Internet filaire).

Pour rappel, la Wi-Fi Alliance a choisi de nouveaux noms pour identifier les différentes versions du Wi-Fi. La technologie a soufflé sa 20e bougie en 2019. Une vidéo vous proposait d’ailleurs de comprendre les origines et le fonctionnement du Wi-Fi.