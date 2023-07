En images : Free tire sa fibre et booste son réseau mobile pour ses abonnés lors des Vieilles Charrues

Après les festivals Hellfest, Solidays, Eurockéennes, Main Square ou encore les Déferlantes, Free Mobile gare son camion-antenne sur le site des Vieilles Charrues qui débute aujourd’hui. La connexion sera optimale.

C’est parti pour le festival des Vieilles Charrues. Jusqu’au 17 juillet à Carhaix-Plouguer, 270.000 festivaliers sont attendus à l’occasion du 31e édition qui s’annonce encore une fois incroyable à la vue de sa programmation XXL.

Afin de permettre à ses abonnés de partager en direct et immortaliser les performances des Red Hot Chili Peppers, Robbie Williams, Blur, Aya Nakamura, Soprano, Phoenix, Bigflo & Old ou encore Paul Kalbrenner, Jain et Pomme, Free renforce son réseau.

Comme l’année dernière, l’un des camions hyperconnectés de l’opérateur fait escale sur le site du célèbre festival, l’un des plus grands en France : “une fibre de 10 Gb/s pour pouvoir profiter pleinement de la 3G, 4G et 5G”, précise le compte Twitter officiel Free_1337.

Le risque lors de ce type d’évènement, c’est une saturation du réseau puisque que de nombreux festivaliers se connectent en même temps sur une antenne. Cette fois, les abonnés Mobile devraient pouvoir surfer avec de très bons débits. Sur le site, l’opérateur a atteint 1,1 Gb/s en download et 146 Mb/s en upload.

