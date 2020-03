Réglo Mobile : trois nouveaux forfaits sans engagement, avec jusqu’à 100 Go de data

Le géant de la grande distribution E.Leclerc complète son offre Réglo Mobile avec trois nouveaux forfaits mobile sans engagement, incluant les appels, SMS et MMS en illimité. La partie data va jusqu’à 100 Go.

Facturés 9,95, 14,95 et 19,95 euros par mois, ces forfaits sont sans engagement. Ils incluent respectivement 50, 75 et 100 Go de data mobile en 3G ou 4G (selon la couverture disponible). Au-delà de l’enveloppe prévue, le débit est réduit. Outre cela, les forfaits comprennent les appels, SMS et MMS en France Métropolitaine dits illimités, mais avec toutefois une limite de 250 correspondants par mois pour les appels/SMS/MMS. Les conditions indiquent également une limite de 3 heures par appel.

Par ailleurs, les forfaits en question sont utilisables depuis l’Europe et les DOM. Celui à 9,95 euros par mois prévoit ainsi 1 heure d’appel, 100 SMS, 10 MMS et 5 Go. Ceux à 14,95 et 19,95 euros prévoient 7,5 et 10 Go.

Pour son offre Réglo Mobile, E.Leclerc s’appuie sur le réseau de l’opérateur SFR et compte sur un réseau de plus de 600 magasins physiques.