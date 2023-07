Abonnés Freebox : Paramount+ disponible à moitié prix sur Prime Video, il faudra faire vite

Les abonnés Amazon Prime peuvent bénéficier d’une offre exceptionnelle sur le service de SVOD de Paramount+, avec une réduction de 50% les trois premiers mois.

En plus de diverses offres de mois gratuit sur plusieurs plateformes, Amazon lance aujourd’hui une offre limitée permettant d’accéder à Paramount+ pour 3.99€/mois pendant trois mois. Soit une réduction de 50% sur le tarif mensuel habituel, cependant, cette promotion n’est proposée que jusqu’au 10 juillet prochain.

Une fois la période promotionnelle passée, si vous souhaitez continuer, il faudra payer 7.99€/mois, il est toutefois possible de résilier à tout moment depuis Prime Video. L’offre existe également sur le site officiel de Paramount+. Cependant, l’application n’étant pas disponible sur les Freebox, passer par Amazon est la seule solution pour en bénéficier directement sur son player. Vous pourrez ainsi découvrir le catalogue très important de la plateforme : par exemple Tulsa King, série de fiction avec Sylvester Stallone jouant le rôle d’un mafieux, Star Trek Strange New Worlds, School Spirits… Mais aussi des films comme Teen Wolf, Corazonada, Scream 5 ainsi que programmes cultes comme South Park.

Si vous avez envie de découvrir des films plus récents, Amazon propose également jusqu’à -50% sur une sélection de films. En vous rendant dans la section boutique de Prime Vide, vous pouvez ainsi découvrir des films en location pour 1.99€ ou des offres spéciales pour des films populaires comme Black Adam, Jurassic World Le Monde d’Après…

Amazon Prime est inclus sur Freebox Delta et offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Révolution et Pop ainsi qu’aux abonnés Freebox mini 4K ayant lié un forfait Free mobile. Outre la plateforme de SVOD, cet abonnement permet de bénéficier de la livraison ultra-rapide sur la plateforme de e-commerce, d’avantages sur les jeux en ligne ainsi que de titres gratuits et de bien d’autres services.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox