Free relance les migrations vers ses offres Freebox les plus récentes

Les abonné fidèles se verront offrir les frais de migration de 49€, à condition de disposer d’un abonnement depuis plus de 5 ans chez l’opérateur.

On le sait, la pandémie de Covid-19 a impacté le secteur de la tech de plusieurs manières, entre pénurie et problèmes de production. Les Freebox n’ont donc pas été épargnées. Free a notamment fait face à des problèmes de stocks, de fabrication et de de livraison de composants. A tout cela s’est ajouté également le succès commercial des offres, notamment de la Freebox Pop.