Box internet : pour tout savoir des débits et technologies disponibles chez vous ou ailleurs, l’Arcep met à jour son outil dédié

L’Arcep lance une nouvelle mise à jour de son service « Ma connexion internet » avec les données d’éligibilité actualisées au 31 mars 2023.

Le régulateur des télécoms met à disposition depuis 2020 des visualisations territoriales via son outil Ma connexion internet produit à partir des données transmises par les opérateurs. Celles-ci permettent de s’informer de la couverture en internet fixe en Bon Haut Débit (8 à 30 Mbit/s), et en Très Haut Débit (plus de 30 Mbit/s), ainsi que des technologies disponibles.

Très utile pour un grand nombre de Français, ce moteur de recherche de l’internet fixe rassemble sous forme de cartes toutes ces informations. Il suffit d’entrer son adresse et l’outil affiche l’ensemble des opérateurs disponibles, le réseau filaire (fibre, câble, ou xDSL) ou hertzien (4G fixe, HD et THD radio, satellite) et donc les débits maximum pouvant être obtenus.

Pour plus d’efficacité, le site “Ma connexion internet” vient ainsi d’être mis à jour avec les données du 1er trimestre 2023. Les infographies régionales et départementales des bon haut débit et très haut débit sont également disponibles. Pratique, cette page permet de connaître le taux d’éligibilité à la fibre, au câble, au cuivre (ADSL) au satellite mais aussi au THD Radio et à la 4G fixe, que ce soit par région ou par département, mais aussi pour tout le territoire français. Il est également possible de connaître la répartition des locaux selon la meilleure technologie disponible. On apprend ainsi que 79% des locaux son éligibles à la fibre, 19,2% au câble, 64,1% au cuivre.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox