Orange lance sa nouvelle Livebox… en Belgique

La branche belge de l’opérateur historique français a conclu un nouveau partenariat pour la conception et le déploiement de sa prochaine génération de Livebox.

Une nouvelle Livebox qui passe enfin le cap du gigabit par seconde. L’opérateur belge lance, en partenariat avec Vantiva (anciennement Technicolor), une nouvelle Livebox de dernière génération ainsi qu’un amplificateur WiFi Booster. Cette Livebox permet d’atteindre un débit descendant de 1 Gb/s dans les communes éligibles et est commercialisée dans un pack nommé “Love” comprenant également un forfait mobile pour un total de 65€/mois pour l’option 1Gb/s.

Basée sur le logiciel RDK-B ouvert, la Livebox est multigigabit grâce à la dernière génération de chipset DOCSIS 3.1. Elle dispose, en outre, d’un port Ethernet intégré de 2,5 Gbps. La Livebox associe un WiFi 6 avancé à une tour qui optimise les performances WiFi pour connecter tous les appareils de la maison. La passerelle intègre également la technologie EasyMesh et le nouveau module WiFi Booster, pour une extension optimale de la couverture WiFi, les deux appareils sont composés à 95% de plastique recyclés. Orange Belgique entend lancer sa nouvelle offre “Boost Giga” proposant 1 Gb/s pour 95% de la population d’ici mi-2024.

Christophe Dujardin, Chief Consumer Officer chez Orange Belgium affirme dans un communiqué que “Orange Belgium met tout en œuvre pour proposer des solutions personnalisées afin de répondre aux besoins uniques de chaque client. Grâce à la Livebox, nos clients peuvent profiter d’une expérience gigabit de pointe à la maison avec des options de vitesse accrues comme Boost Giga, l’internet le plus rapide à ce jour avec des vitesses de 1 Gbps. Cette collaboration reflète également notre engagement commun en faveur d’un avenir plus vert et notre réponse à la demande croissante de produits durables.”

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox