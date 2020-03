Technologies utilisées par Free : focus sur le WPS simplifiant la connexion Wi-Fi

Chaque semaine, approfondissez vos connaissances du monde des télécoms et, par extension, des nouvelles technologies. Aujourd’hui, parlons du WPS disponible sur les Freebox.

Les Freebox Mini 4K, Freebox Révolution et Freebox Delta proposent le WPS. Mais qu’est-ce donc ? À quoi ça sert ?

Lancé en 2007 par la Wi-Fi Alliance, le WPS, pour Wi-Fi Protected Setup, est un protocole de réseau local sans-fil. Il permet de préserver la sécurité du réseau sans-fil, tout en simplifiant la phase d’appairage des appareils au point d’accès.

L’appairage passe par un bouton dédié sur le point d’accès, la communication en champs proche avec le NFC ou une clé USB pour transférer les données de connexion entre le point d’accès et l’appareil à connecter. Pas besoin ainsi de saisir la clé de sécurité, la fameuse clé WEP/WPA généralement indiquée sur l’étiquette sous ou derrière le point d’accès. Un sésame rarement facile à mémoriser, car long et compliqué, et souvent sujet à des fautes de frappe.

Dans le cas d’une Freebox, il faut d’abord activer la procédure d’appairage WPS via l’application officielle ou l’interface de gestion.

Depuis l’application mobile disponible sur Android et iOS, allez dans la section Freebox, choisissez ensuite Wi-Fi et tapotez sur WPS pour lancer la procédure d’appairage :

Depuis l’interface Freebox OS, accessible depuis votre navigateur à l’adresse mafreebox.free.fr, allez dans Paramètres de la Freebox et Wi-Fi, puis cliquez sur le bouton WPS en bas à gauche :

Il faut ensuite demander la connexion du côté de l’appareil. Depuis l’appareil à connecter au Wi-Fi, le player Freebox mini 4K dans notre cas, il suffit ainsi d’aller dans les paramètres réseau et de lancer la procédure d’association WPS. L’appareil cherche alors le point d’accès ayant ouvert une procédure d’appairage WPS, pour établir la connexion.

La méthode d’appairage WPS peut notamment servir pour faciliter la connexion d’une imprimante Wi-Fi ou d’une console de jeu.