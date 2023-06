Une toute nouvelle chaîne française gratuite débarquera dans 15 jours sur les Freebox

Une nouvelle chaîne locale lancée en avril va venir s’ajouter à la longue liste des flux régionaux disponibles sur les Freebox. Il s’agit de Cannes Lerins TV. Les étudiants sont à la manoeuvre.

Lancée hier sur le canal 365 des Livebox d’Orange, la chaîne locale Cannes Lerins TV débarquera la semaine prochaine sur les Bbox et dans 15 jours sur les Freebox à en croire les informations du compte Twitter très informé PDS TV News. Pour l’heure, aucune distribution ne semble prévue sur les box de SFR même si la chaîne a pour ambition d’être diffusée chez les quatre FAI.

Cannes Lerins TV, c’est la chaine dédiée à l’actualité du Bassin Cannois, de Cannes et son agglomération, vous l’avez compris. L’Arcom a adopté son projet de convention en mai 2022. Lancée en avril sur internet, elle se revendique comme positive et tend à donner la parole à tout le monde, que ce soit les associations, les clubs sportifs, mais aussi les personnes de l’ombre.

Selon Nice Matin, les étudiants sont totalement associés à la chaîne: “Le côté pédagogique est important. On a une petite chaîne de radio qui existe depuis trois ans, on accueille beaucoup de lycées, d’étudiants qui apprennent à faire de la radio. On va faire la même chose pour la TV” a indiqué Laurent Brochet, président de Lérins Médias et à l’origine de ce flux. Car c’est son originalité, le projet de Cannes Lerins TV a vu le jour au 2e étage du Campus Méliès avec l’intention de faire briller le territoire.



