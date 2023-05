Freebox : Oqee by Free annonce une nouvelle promotion pour tous les abonnés

Dès le 1er juin, l’abonnement à OCS sera proposé sur les Freebox à prix cassé pendant 2 mois, soit à 6,49€/mois.

“Les chaînes OCS (canaux 37 à 39 sur ) proposent un large choix de longs-métrages, de grands classiques comme les Blues Brothers, des comédies comme les Vedettes ou des films jeunesses comme Tad l’explorateur. Profitez d’OCS à -50% pendant 2 mois à partir du 1 Juin” sur les Freebox, telle est l’annonce aujourd’hui de l’équipe Oqee, l’application TV de Free. S’il faudra attendre demain pour profiter de cette promo, ce n’est pas la première fois que le FAI propose cette offre spéciale. Pour ceux qui souhaiteraient découvrir les contenus d’OCS sans débourser 12,99€/mois, ce sera le bon moment puisque l’abonnement passera à 6,49€/mois pendant la durée indiquée.

L’offre comprend OCS Max, dédiée au grand spectacle pour toute la famille, OCS Géants avec sa sélection des films cultes et OCS Pulp lancée en janvier et consacrée aux sensations fortes et au cinéma indépendant. OCS propose par ailleurs à ses abonnés des films inédits 6 mois après leur sortie en salle, des séries exclusives et des créations originales françaises, des documentaires et une programmation jeunesse.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox