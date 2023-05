Deux chaînes disparaîtront bientôt des offres Canal+

Canal annonce à ses abonnés le retrait de deux chaînes musicales de ses offres à la fin du mois de Juin.

Dites au revoir à Stingray Djazz et Singray Classica. Dans un message posté sur l’espace abonné Canal+, la filiale de Vivendi explique que ces deux chaînes musicales cesseront d’être diffusées dès le 30 juin prochain pour les abonnés Canal+.

Un changement qui n’impactera cependant pas les abonnés Freebox, aucune de ces chaînes n’étant incluse dans l’offre TV by Canal. Stingray Djazz est inclus pour tous les abonnés et reste donc disponible sur le canal 265 et Stingray Classica et pour sa part disponible en option pour 2.99€/mois sur le canal 266.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox