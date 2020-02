Le siège de Canal+ déménage à quelque pas de son siège actuel et intègre C8 et CNews dans ses locaux

Canal + va déménager son siège d’Issy-les-Moulineaux dans un nouvel immeuble à Issy-les-Moulineaux. Les deux endroits sont séparés par quelques mètres.

Le groupe Canal + a signé en janvier un bail pour la totalité de la surface de l’immeuble Sways pour “Smart ways to work”. Selon Knight Frank, il s’agit de “la plus grande transaction de l’année 2019” sans toutefois divulguer de montant.

L’immeuble conçu par Bouygues Immobilier et le cabinet d’architecture Anthony Béchu, représente plus de 35 000 m2 en superficie. Il dispose d’une « couverture wi-fi et 4G omniprésente ». Le bâtiment sera aussi doté d’une maintenance prédictive et d’une cyber-sécurisation. Canal + s’offre donc un immeuble tout neuf équipé d’un toit végétalisé sur 2200 m2

Le déménagement est prévu pour 2021, le groupe déménagera donc avec l’équipe qui gère la chaîne cryptée ainsi que C8, CNews et sa société de production Studio Canal. Ce déménagement ne concernerait que le siège et non les studios ou sont tournée les programmes qui eux sont situés à Boulogne-Billancourt.

Source : Lettreaudiovisuel