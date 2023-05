Clin d’oeil : une septuagénaire enferme un technicien Free venu la cambrioler

Après un passage pour lui installer la fibre, un jeune homme a tenté de voler l’abonnée.

Une scène insolite qui heureusement se finit bien s’est déroulée ce jeudi 18 mai dans la commune de Neuf-Berquin dans le Nord. En début d’après-midi, un homme rentre en effet dans son domicile sans rien dire et lui vole une carabine à plomb ainsi qu’un blouson.

La septuagénaire ne perd pas son sang-froid et réussit à sortir de son domicile pour en fermer la porte à clé, enfermant ainsi le cambrioleur à l’intérieur. Elle contacte alors les forces de l’ordre qui se rendent sur place et réussissent à intercepter le jeune homme, âgé de 18 ans, alors qu’il tentait de s’enfuir par le jardin. Il s’agissait en fait du technicien travaillant chez Free qui s’était rendu au même domicile la veille pour y installer la fibre optique. Il n’est par ailleurs pas originaire de la région, est placé en garde à vue et soumis à une convocation par officier de police judiciaire (COPJ), soit une convocation directe à une audience, pour vol avec violence.

Source : L’indicateur des Flandres

