Comment Free peut-il innover sur le prix de ses box ?

Alors que la Freebox V9 est attendue cette année, quels changements seraient souhaitables dans le cadre des tarifs des offres Freebox ?

Les idées peuvent pulluler pour une nouvelle Freebox, mais qu’en est-il des offres en elle même ? Depuis son changement de modèle en 2018 où l’opérateur avait mis fin à sa politique de tarif unique sans promotions, les prix proposés chez l’opérateur obéissent presque au même modèle que ceux de la concurrence : un premier prix attractif la première année avant d’arriver au coût final de l’abonnement.

La différence, notable, est que Free propose uniquement des offres fixes sans engagements. Mais après cinq ans avec le même modèle, l’opérateur pourrait-il tenter une innovation ou du moins un changement sur cet aspect ? Plusieurs idées peuvent émerger, la première étant de se différencier à nouveau avec le retour au tarif unique pour les offres Freebox. Mais on peut chercher à aller plus loin en imaginant d’autres modèles : une offre pouvant être modulable dès l’inscription par exemple, en choisissant les services intégrés et variant ainsi le prix une fois l’abonnement validé. D’autres idées pourrait se tourner vers l’offre combinant Freebox et forfait mobile avec la généralisation du forfait à 9.99€/mois pour tous les abonnés. Ou encore permettre davantage de choix aux abonnés en optant pour une offre avec engagement contre un tarif moins élevé…

Univers Freebox vous invite ainsi à répondre à son sondage sur le sujet. N’hésitez pas également à proposer d’autres solutions dans les commentaires.

····· Sondage Comment Free pourrait-il innover sur le prix de ses box ? Avec une offre modulable dès la souscription

Un retour au prix fixe (pas de promotion la première année)

Proposer une offre d’entrée de gamme dualplay avec option TV, mais sans player

Offre moins chère mais avec engagement, au choix

Un forfait mobile à 9.99€/mois proposé sur toutes les offres Freebox au lieu de 15.99€/mois

Permettre une migration sans frais dans n'importe quel sens (de Delta à Pop...)

