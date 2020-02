Réseaux Wi-Fi : comprendre les menaces et la nécessité de sécurisation

On entend souvent parler de sécurisation des réseaux Wi-Fi. Mais pourquoi ? Quelles sont les menaces ? Une vidéo apporte des éclaircissements.

Une vidéo proposée par la chaîne YouTube ZONE_TECH OFFICIEL apporte quelques explications intéressantes pour les entreprises qui souhaitent sécuriser leur réseau sans-fil Wi-Fi, mais également pour les curieux. Il s’agit d’une introduction à la sécurisation du Wi-Fi.

La vidéo rappelle en effet que le signal réseau n’est pas confiné et va bien au-delà des enceintes du bâtiment, pouvant ainsi faire l’objet d’interceptions par des personnes mal intentionnées. Elle explique d’ailleurs différentes attaques pouvant être menées via le Wi-Fi, parmi lesquelles le déni de service (le fait d’inonder un système de requêtes pour le rendre inopérant), le sniffing (le fait d’écouter les transmissions, afin de récupérer les données non chiffrées), le wardriving (le fait de balayer des réseaux sans-fil aux alentours) et le spoofing (le fait d’usurper l’adresse IP ou Mac d’une machine).