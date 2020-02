Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms… Alice sort le grand jeu, la Freebox Révolution accueille un jeu très connu, premier direct TV en France etc…

26 Février 2009 : Alice booste son offre

En 2009 l’opérateur Alice, peu de temps après avoir présenté sa nouvelle box, décide d’ajouter de nombreux services à son offre. On y trouvera ainsi 70 nouvelles chaînes incluses dans le bouquet AliceTV et 27 nouvelles destinations internationales incluses dans l’offre de téléphonie illimitée, mais ce n’est pas tout. Les capacités de débit se verront elles aussi enrichies en allant jusqu’à 28Mb/s en zone dégroupée et 22 en zone non-dégroupées.

24 Février 1950 : Premier direct à la télévision Française

C’est un événement dans le paysage de la télévision française : les heureux détenteurs d’un poste de télévision ont pu voir pour la première fois un programme diffusé en direct. C’est une pièce de théâtre retransmise en direct de la Comédie-Française à Paris : “Le jeu de l’amour et du hasard” de Marivaux.

21 Février 2012 : Angry Birds débarque sur la Freebox Revolution

Vous n’avez pas pu passer a côté du phénomène Angry Birds, ce jeu mobile gratuit auquel tout le monde jouait dans le début des années 2010. En 2012, Free l’avait rendue accessible pour la première fois sur télévision en le mettant gratuitement sur le freestore. Il était donc possible aux abonnés Free d’incarner ces oiseaux-projectiles pour détruire les forteresses de cochons verts ayant volé leur oeufs.

Une version spéciale Star Wars du jeu était même sortie !

23 Février 2006 : Le forfait de Bouygues Telecom Néo est annoncé

10 ans après la sortie de son premier forfait mobile, Bouygues Telecom annonce un nouveau forfait qui renouvelle la définition de l’illimité en mobile. Le forfait propose en effet les appels illimités vers fixes et mobiles dès 20h tous les jours, avec 7 gammes de forfaits proposant entre 2 et 15 heures d’appels par mois le tout pour un prix sur 12 mois allant de 43.90€/mois à 147.90€/mois. Bouygues avait également proposé “L’avantage jeune” offert pour un engagement de 24 mois qui permettait les sms illimités à partir de 20h tous les jours.

25 Février 2005 : création de France Ô

Un anniversaire au goût amer, puisque la chaîne France Ô fête ses quinze ans cette semaine, mais disparaîtra l’été prochain. Elle a été créée en tant que successeur de RFO Sat sur le réseau Outre-Mer. Le but de la chaîne est de promouvoir la diversité culturelle et de faire découvrir l’Outre-Mer à la France métropolitaine. Après 15 ans de bons et loyaux services, la chaîne disparaîtra le 9 août 2020.