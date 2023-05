9 millions de smartphones Android neufs livrés avec des malwares intégrés

Des chercheurs en cybersécurité révèlent que des millions de smartphones neufs sont infectés par des malwares.

TrendMicro et Black Hat Asia ont dévoilé une étude et la conclusion est plutôt alarmante. En effet, plus de 9 millions de smartphones sous Android auraient été livrés avec des malwares intégrés.

Les malwares se cachent dans des applications pré-installées par défaut sur l’appareil. Les fabricants ont recours à de la sous-traitance et sollicitent des fournisseurs de microprogrammes. Cependant, certains en profitent pour infecter les appareils de façon volontaire.

Ce procédé est expliqué par l’appât du gain de la part des fournisseurs de microprogrammes. Le prix des microprogrammes ayant fortement baissé ces dernières années, les fournisseurs ont intégré des plugins proxy. En résumé, ces plugins permettent de “louer” un temps d’accès restreint à des organisations criminelles pour infecter les appareils à distance. Permettant à ces dernières de voler des informations personnelles, des messages, des comptes en ligne ou encore pour s’abonner à des services premium sans le consentement des victimes. Des énormes sommes sont payées par les organisations criminelles pour réaliser l’opération.

Selon l’étude de Trend Micro, les appareils infectés de cette manière seraient en circulation majoritairement en Asie du Sud-Est et en Europe de l’Est.

Source : GNT

