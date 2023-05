Les internautes se lâchent sur les réseaux : Free Mobile ne respecte pas son réseau, le meilleur sketch WiFi, SFR ou attendre qu’il soit trop tard pour agir

Aficionados de Twitter, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu la semaine dernière.

“Cette vidéo c’est pour les airbnb et les flemmard.e.s, changez votre code ça prend 2mn svp”, quand le comédien Yoann Provenzano se fend du meilleur sketch sur le WiFi de la terre entière.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Yoann Provenzano 📹 (@mydudeness)

Avoir le plus grand réseau 5G avec “0 site 5G mis en service”, dans “plus de 0 communes”, pour une couverture de 0% de la population en France, Free Mobile l’a fait ! Il s’agit bien sûr d’un bug détecté sur son site internet.

Le plus grand réseau #5G de France mais avec zéro site et zéro commune couverte ! C'est eux qui le disent !! (depuis https://t.co/pBhYy5YbFn cliquer sur "5G" en haut de page entre Forfaits et Freebox) #freemobile #bug #free @free @UniversFreebox @Xavier75 pic.twitter.com/AnrdNCeERD — Franck BARON (@franckfu) May 14, 2023

Les abonnés Freebox avec TV by Canal attendent toujours de pouvoir se connecter à l’application myCanal sur PS4 et PS5 avec leur identifiants Free. 2 ans après de première demandes, Canal+ bottee en touche après avoir indiqué travailler dessus.

Bonjour, la connexion sur PS5 n'est malheureusement toujours pas possible pour les abonnés Free by CANAL. A l'heure actuelle, nous n'avons pas d'informations officielles à ce sujet. 😓 — INFO ABONNE CANAL+ (@InfoAbonneCanal) May 12, 2023

Quand on ne lis pas ces mails en tant qu’abonné à Bouygues Telecom, ce genre de mésaventure peut se produire. Ce client apprend ainsi en regardant ses factures que que son forfait est passé de 100 Go à 160 Go avec le service de podcast Majelan offert pendant 24 mois. La facture a grimpé de 3€/mois. Si un lien lui permettait de refuser l’offre, cet abonné peut toujours résilier. Depuis plusieurs années, l’opérateur use de cette pratique dérangeante mais l”gale pour augmenter le prix des forfaits des ses abonnés.

oh vous m'expliquer ce vol @bouyguestelecom ? Vous me faites payer depuis 3 mois une option que j'ai même pas activer ??? pic.twitter.com/WSi5Lt9IMW — Adrien Bouthet (@AdrienBouthet) May 14, 2023

Si SFR le dit, autant le faire soi-même, s’auto-débrancher. Encore une installation fibre scandaleuse.

La fibre de balade à même le sol pour traverser la rue, dans les haies ou à 20cm de haut à travers les terrains des voisins… Réponse de @REDbySFR by @SFR : votre box fonctionne , il faut attendre qu'un voisin ou un véhicule arrache le tout au risque de faire des dégâts… pic.twitter.com/JlRTKhY15F — * (@Antho02ut) May 13, 2023

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox