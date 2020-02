Clin d’oeil: un faux article se faisant passer pour “Le Monde” utilise Xavier Niel pour une arnaque

Un dossier spécial signé “Le Monde” dévoile un raccourci vers la richesse exploité par Xavier Niel qui… est totalement bidon.

Beaucoup rêvent de fortune, d’argent facile et des filous veulent en profiter pour faire la promotion de leurs programmes ou produits censés aider à accomplir cet objectif. Ceux-ci n’hésitent pas à se faire passer pour de grands journaux, comme Le Monde pour arriver à leur fin. C’est d’ailleurs Le Monde , le vrai, qui a déniché cette arnaque.

Une mise en scène qui tourne autour de Xavier Niel

Tout part d’un lien sponsorisé diffusé sur le site Actus.fr. Avec une miniature qui présente Xavier Niel ainsi qu’un titre mensonger laissant présager de la mort du fondateur de Free. Une stratégie putaclic qui redirigera celui qui clique vers le site Weeklycal et l’arnaque continue.

Finalement, la France n’est pas en deuil puisque Xavier Niel n’est pas mort ! Au contraire, le site Weeklycal, tout en repompant alègrement l’identité du Monde indique qu’il présente un “DOSSIER SPECIAL” concernant un investissement secret de Xavier Niel, premier pas vers la fortune !

Un dossier si spécial qu’il s’agit en fait d’une pseudo “interview” donnée par le patron de Free au “Quotidien” où le patron de Free déclare fièrement son grand secret, sa poule aux oeuf d’or… Une cryptomonnaie bizarre.

“ Ce qui m’a fait réussir, c’est de profiter des nouvelles opportunités rapidement et sans hésiter. Et maintenant, le principal gagne-monnaie, c’est le nouveau programme cryptomonnaie appelé Bitcoin Evolution. De toute ma vie, c’est la plus grande opportunité que j’ai jamais vue pour se faire une petite fortune rapidement. J’invite tout le monde à s’informer avant que les banques fassent pression pour l’interdire. “.

Et le site d’ajouter même que “Xavier Niel a sorti son téléphone pour montrer aux téléspectateurs combien il gagnait grâce à ce nouveau programme rémunérateur déjà bien connu dans le monde de la finance “. Evidemment !

L’arnaque “Bitcoin Evolution”

Bon, assez de billevesée, tout est évidemment faux. Il s’agit en fait d’une arnaque visant à pousser les internautes à investir dans “Bitcoin Evolution”. Xavier Niel n’a pas donné d’interview au Quotidien depuis le lancement de la Freebox Delta, il n’a pas dévoilé d’astuces pour faire fortune et n’est pas mort non plus, au cas où le lien sponsorisé vous ait fait douter.

Le processus est en fait assez grossier, en utilisant de faux commentaires pour louer “Bitcoin Evolution”, avec des images qui sont généralement utilisés pour promouvoir des produits améliorant les performances sexuelles par exemple…

Ainsi, Thierry Michel qui gagne 9200€/mois avec Bitcoin Evolution est également Jonathan qui a des relations sexuelles 5 fois par semaine ! Sacré Jonathan-Thierry !

Comme l’explique Le Monde, le site propose très rapidement aux internautes de leur confier de l’argent pour qu’ils le fassent fluctuer. Loin de nous l’envie de juger, mais il n’y a en aucun cas une garantie de retour sur investissement ni même de retour de votre argent tout court…

Les fraudes de ce genre pullulent sur internet et il convient d’être très prudent lorsque vous êtes confrontés à ces pubs qui vous promettent monts et merveilles. Dans le doute, considérez toujours que c’est trop beau pour être vrai.