Comment disposer de la fibre Free dans un logement neuf, voici la marche à suivre

L’assistance Free liste les étapes à suivre pour les locataires et propriétaires d’appartements neufs ou maisons neuves désireux de disposer de la fibre Free quand elle n’est pas proposée à l’inscription.

Vous êtes dans les starting-blocks pour emménager dans un logement neuf ? Il vous faut donc impérativement penser à votre accès à Internet et au raccordement de votre maison ou appartement en fibre optique. Le mieux est alors d’anticiper.

Raccorder votre logement neuf au FTTH consiste à le câbler et le raccorder quand vous êtes éligibles, et parfois même de connecter l’intégralité de l’immeuble neuf dans le cas d’un habitat de type appartement, au point de connexion le plus proche.

De plus en plus souvent, les promoteurs immobiliers assurent le pré-fibrage des immeubles neufs, de quoi faciliter la tâche pour les locataires et propriétaires. Sur le site de son assistance, Free partage les grandes étapes à suivre afin de disposer de sa fibre dans un logement neuf.

Vous êtes locataire

Dans le cas où la Fibre Free n’est pas proposée lors de votre inscription chez l’opérateur ou si vous êtes déjà abonné Freebox, le FAI conseiller de contacter directement le propriétaire ou bailleur et d’indiquer vos coordonnées sur son Formulaire d’intérêt fibre après avoir saisi votre adresse. Ensuite, “transmettez les noms et coordonnées de votre bailleur à fibre.immeuble.neuf@reseau.free.fr”,poursuit Free et d’ajouter “faites jouer votre droit à la fibre”. En effet, la législation en vigueur est très claire, le propriétaire d’un logement ou d’un immeuble ne peut s’opposer à l’installation de la fibre optique chez un locataire, sauf s’il est en mesure de lui proposer une connectivité équivalente. Vous êtes néanmoins dans l’obligation de tenir informer votre propriétaire / bailleur des travaux qui vont être entrepris dans le logement qu’il occupe. “A dater de la réception de cette demande, le propriétaire dispose d’un délai de 3 à 6 mois (en fonction du contexte) pour notifier à son locataire un éventuel refus des travaux motivé par l’équipement de l’immeuble ou du logement par une technologie équivalente”, explique l’assistance Free. Il est utile de préciser que la fibre Free n’est encore disponible sur tout le territoire. Fin décembre 2022, 31,3 millions de foyers français étaient éligibles.

Vous êtes propriétaire d’une maison neuve Pour les propriétaires, Free préconise avant tout de s’assurer que le promoteur ou maitre d’ouvrage a prévu les équipements nécessaires au raccordement du réseau (gaine, regard, vide sanitaire, etc.) et d’ndiquez vos coordonnées sur le Formulaire d’intérêt fibre après avoir saisi votre adresse. Il faut faudra parfois attendre d’être éligible pour avancer dans le raccordement. L’opérateur conseille également à ne pas hésiter à solliciter l’Association Syndicale de Propriétaires (ASP) si votre maison fait partie d’un lotissement, et votre syndic si votre maison fait partie d’un lotissement en copropriété. Enfin, rapprochez-vous de votre mairie si votre adresse n’existe pas sur le site de la BAN.

Vous êtes copropriétaire dans un immeuble Dans ce cas de figure précis, le copropriétaire d’un immeuble doit les noms et coordonnées nécessaire à fibre.immeuble.neuf@reseau.free.fr et pas passer par le formulaire d’intérêt Fibre de Free pour savoir si la fibre Free est disponible ou à quel moment elle le sera. “S’il n’existe pas d’accord avec un opérateur d’infrastructure, demandez-en l’inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale des copropriétaires”, informe le FAI. Par ailleurs, si vous êtes propriétaire de l’intégralité d’un immeuble, prenez contact avec Free pour signer une Convention d’installation. Celle-ci est une obligation règlementaire liée au nombre de logements raccordables (LR), que ce soit en Zone Très Dense (ZTD) ou en Zone Moyennement Dense (ZMD). “Le nombre minimum de LR imposant la signature d’une Convention d’Installation avec un opérateur d’immeuble est fixé à 12 en ZTD (choix de l’opérateur d’infrastructure à valider en Assemblée Générale des copropriétaires), 3 ou 4 en ZMD (avec l’opérateur d’infrastructure qui déploie la zone où est construit l’immeuble)”, précise Free. Après signature, l’opérateur d’infrastructure peut planifier les travaux nécessaire à l’installation de la verticalité dans l’immeuble à desservir. Dans le cadre de travaux de rénovation soumis à permis de construire, le raccordement à la fibre optique est obligatoire depuis 2017, sauf lorsque le coût des travaux d’équipement en fibre optique, y compris les travaux induits, est supérieur à 5 % du coût des travaux faisant l’objet du permis de construire.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox