Apple dévoile une nouvelle arme contre les pirates sur iPhone, iPad et Mac

Le géant américain revoit son modèle de déploiement de mise à jour de sécurité avec un premier déploiement d’urgence.

Répondre plus rapidement aux vulnérabilités sans attendre une nouvelle version du système d’exploitation. C’est la nouvelle stratégie adoptée par Apple pour les mises à jour de ses systèmes d’exploitation iOS, iPadOS et macOS, avec une première mise à jour d’urgence déployée.

Le but est assez clair, répondre rapidement et efficacement aux “problèmes qui auraient pu être exploités ou signalés”, en corrigeant une brèche identifiée par un chercheur, peu importe l’origine tant qu’elle provient de l’écosystème de la firme de Cupertino. Ce type de mise à jour est déployé en 48h sur l’ensemble des appareils concernés et compatibles, avec une installation plus rapide que les mise à jour classique.

Le patch est installé automatiquement, sauf en cas de désactivation de la fonctionnalité dans les réglages. Il peut cependant être parfois nécessaire de redémarrer l’appareil durant l’installation. Ces correctifs d’urgence sont réservés aux utilisateurs dont les appareils tournent sous « iOS 16.4.1 ou version ultérieure, iPadOS 16.4.1 ou version ultérieure, ou macOS Ventura 13.3.1 ou version ultérieure ». En toute logique, il est donc nécessaire de garder son appareil à jour pour en bénéficier. La mise à jour apporte une lettre au numéro de version du logiciel, permettant d’identifier si vous en avez déjà bénéficié.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox