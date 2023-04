La filiale Cloud d’Iliad/Free impactée par l’incendie d’un datacenter

Un incendie s’est déroulé hier chez Global Switch à Clichy et, parmi les entreprises impactées, Scaleway en a fait les frais.

Un accident qui cause bien des soucis. Un centre de données de la firme Global Switch a eu lieu hier matin entraînant des problèmes pour plusieurs entreprises, notamment lorsque les services de Google Cloud Platform (GCP) sont impliqués.

Sur la page dédiée à l’incident, il est expliqué qu’une fuite d’eau dans le datacenter situé dans la zone Europe-ouest 9 a causé la fermeture de plusieurs zones et hier encore, Google indiquait s’attendre à une interruption prolongée de certains services et invitait ses clients à basculer vers d’autres régions s’ils étaient concernés. Parmi eux, le groupe Banque Populaire – Caisse d’Épargne et sa solution PayPlug. Il était ainsi impossible de faire des acquisitions de paiements par carte bancaire.

Un vrai souci pour Scaleway selon son président Arnaud de Bermingham, qui s’en est plaint sur les réseaux sociaux. La colère du patron de la filiale cloud d’Iliad ne s’est pas calmée avec les explications données par Payplug: “ Nous avions bien de la redondance entre plusieurs datacenters. Nous faisons face à une défaillance physique d’un datacenter qui a déclenché une défaillance logique de toute la région. C’est un scénario hautement improbable et inexpliqué à ce stade par notre prestataire.”

Reprise estimée 14:00 puis 15:00 puis 16:00 puis 17:00 puis 18:00 puis à 18:00 déso les gars 19:00. 1 jour de vente 🗑️

En gros, vous n'avez pas de PCA/PRA et vous attendez tranquillement que Google redémarre à Paris ?!

On passe de stagiaire à tocards là !https://t.co/BybxBPGBtD — Arnaud de Bermingham (@a_bermingham) April 26, 2023

