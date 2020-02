Le cloud d’Iliad lance Scaleway Dedibox et finalise son harmonisation

La division cloud de la maison-mère de Free fait évoluer son activité historique de serveurs dédiés, désormais proposés sous la nouvelle marque « Scaleway Dedibox ».

Dedibox, la référence mondiale pour les serveurs dédiés de qualité fournisseur avec plus de 100 000 machines dans plus de 150 pays, converge aujourd’hui sous la bannière « Scaleway Dedibox » après avoir été porté initialement par la marque « Online.net », puis par « Online by Scaleway ».

La division cloud d’Iliad anticipe ainsi l’évolution du marché des serveurs vers une combinaison « hybride » et finalise la transformation de ses marques historiques sous l’enseigne unique : Scaleway, laquelle regroupe sous sa bannière trois types d’offres depuis 2018 : cloud, serveurs et datacenters.

“Scaleway Dedibox, contrairement à d’autres acteurs mondiaux, choisit de renforcer ses machines haut de gamme. Des nouveautés technologiques et des évolutions de services seront, elles aussi intégrées régulièrement aux offres existantes”, précise le fournisseur européen de cloud .

L’ambition de Scaleway Dedibox est clairement affichée, à savoir “permettre à ceux qui le souhaitent, de déployer, dès à présent, des architectures hybrides combinant serveurs et briques de cloud public.”

Prochainement une nouvelle génération de réseau privé (actuellement en finalisation côté cloud) sera étendue pour interconnecter les serveurs Dedibox aux instances cloud en toute sécurité.