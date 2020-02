Free présente ses nouveaux spots TV pour Netflix sur les Freebox: “vous allez être très content”

Free se remet à promouvoir Netflix sur les Freebox, après un spot diffusé sur Instagram, c’est dorénavant les versions faites pour la TV qui ont été dévoilées par l’opérateur.

En début de semaine, Univers Freebox vous présentait un nouveau spot Free diffusé sur Instagram en format vertical pour mettre en avant les Freebox sur lesquelles Netflix est disponible. Cette campagne ne s’arrête pas aux réseaux sociaux, puisque l’opérateur vient de dévoiler deux publicités similaires, mais pensées pour la diffusion à la télévision.

La joie et la vitesse à l’honneur pour Netflix sur les Freebox

Il s’agit de deux spots de 30 secondes, chacun avec une thématique différente. Le premier, “Vous allez être très contents”, enchaîne les moments de joie de différents programmes phares de Netflix. On y retrouve donc une danse de la joie dans Plan Coeur, série comique française mais aussi des scènes tirées d’Elite ou The Crown , avec une musique qui donne l’impression que chaque personnage danse au rythme de la pub. La bonne humeur est donc au premier plan pour cette version que vous pouvez découvrir ci-dessous.

La deuxième vous demande si vous êtes “Prêt à suivre le rythme ?” et enchaîne les moments de courses de séries comme Mortel ou Stranger Things, mais aussi du film original 6 Underground, réalisé par Michael Bay et disponible depuis la fin de l’année sur Netflix. Il s’agit de la version longue du spot que nous avions repéré sur Instagram en début de semaine. Le tout avec une musique allant crescendo, bien adaptée au thème.

Et à la fin de ces deux spots, on trouve la mention des résultats du baromètres nPerf 2020, où Free a encore été sacré meilleur débits sur la fibre. Cependant, chacun a sa propre manière de le présenter : “Vous allez être très content de regarder Netflix avec Free” suivi simplement de la mention “le numéro de la fibre sur les débits en 2019” pour le premier, “Prêt à suivre le rythme du numéro 1 de la fibre ?” pour le second. Puis le spot se conclut avec la liste des Freebox où Netflix est disponible (comme sur Freebox Révolution ou mini 4K), ou inclus dans le cas des Freebox Delta et One, sans oublier le “Merci Free” final.