Les internautes se lâchent sur les réseaux : la fibre optique dans l’Égypte antique, un partenariat avec Free tourne mal…

Aficionados de Twitter, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu la semaine dernière.

Quand un responsable d’Orange s’amuse des sorties récentes de Gims. La fibre chez les pharaons ?

Raccordement #ftth à Herecleapolis vers 1265 av. JC, sous le règne de #ramses2. Pas de plats de nouilles à l’époque 🤓 poke @Jflec59 pic.twitter.com/3G3IsCOeGs — laurentino lavezzi (@l_lavezzi) April 13, 2023

Free est partenaire de l’émission Zen sur Twitch et a ainsi permis de vérifier si les abonnés mobile avaient accès à la data à l’étranger. Il y a cependant eu un couac sur la destination…

Le Forfait Free 5G vous accompagne dans la calvitie, mais aussi (et surtout) dans plus de 70 destinations avec 25Go de data inclus 🌎 https://t.co/ziGyMOJc44 — Free (@free) April 17, 2023

Pour la énième fois, Free ne veut pas dire gratuit ! Si vous y croyez encore, préparez-vous à être déçus !

Nostalgie, quand tu nous tiens… Qui se souvient de son premier téléphone et de son premier forfait mobile ?

Avec les recharges sfr 5€ que j’avais le droit tout les 2 mois 😭 https://t.co/3HeVLw1Trz pic.twitter.com/8eTdH4YsCd — Bani (@bani_deter) April 18, 2023

Les raccordement à la fibre, parfois c’est propre et parfois c’est… encombrant !

