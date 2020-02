Abonnés Freebox : les problèmes de connexion persistent sur Fortnite, Free assure ne rien brider

Contacté par le community manager d’Epic Games, Free annonce une nouvelle fois être sur le coup. En attendant, ces problèmes de ping récurrents empêchent des abonnés de jouer de manière optimale.

Depuis décembre, un certain nombre de freenautes rencontrent des problèmes de ping et de navigation aux heures de pointe sur le célèbre jeu Fortnite. Très rapidement alerté, Free nous a alors indiqué mener l’enquête avant d’estimer que le soucis peut provenir des serveurs du jeu ou de problèmes d’interconnexion.

Seulement, tout n’est pas rentré dans l’ordre aujourd’hui, loin de là . “Depuis deux semaines, tous les soirs de 18h00 a 23h00, le ping de nos connexions se dégrade instantanément en particulier sur le jeu Fortnite au point qu’il est quasiment impossible de jouer en multijoueurs”, nous fait savoir aujourd’hui Gellel, un abonné Freebox. Et d’ajouter que d’après Epic Games, développeur du jeu, “Free a pu brider sa bande passante sur les serveurs Aws et privilégier le flux tv aux heures de pointe.”

Sur Twitter, les témoignages de Freenautes confrontés au même problème ne sont pas négligeables. Interpellé, le community manager de Fornite en France a contacté le support de Free : “Ils m’ont indiqué être au courant et que leur équipe réseau est sur le coup. Pour le moment rien n’indique que le souci viendrait de notre côté”, a t-il indiqué en fin de matinée.

Concernant le souci de Ping avec @free – je suis rentré en contact avec leur support. Ils m’ont indiqué être au courant et que leur équipe réseau est sur le coup. Pour le moment rien n’indique que le souci viendrait de notre cÃ’té. [EPIC] Kimundi (@Kimundi) February 18, 2020

Plus pressant, un abonné adepte du célèbre jeu en ligne, a quant à lui tenté d’en savoir plus directement auprès des développeurs Freebox sur leur blog. En réponse, Free assure “ne pas brider les connexions lors de pic d’activité pour laisser la bande passante à la TV. Nous avons notre propre sous-réseau Proxad et ne passons donc pas par le sous-réseau d’un autre opérateur qui nous limiterait en débit. Si c’était le cas, les utilisateurs constateraient un problème sur l’ensemble de la navigation internet et pas seulement sur un seul jeu en ligne”, se défend l’opérateur.

Selon Free, le plus probable est « un encombrement sur le trajet une fois sortie de notre réseau et avant d’atteindre le Server ». Des problèmes similaires sont également rencontrés par des abonnés SFR. Quoiqu’il en soit le problème est gênant. Sur Fortnite, une forte latence peut tout changer lors d’une partie où la réactivité est la clé de la victoire, et le ping élevé peut donc empêcher un joueur de jouer au maximum de ses capacités.