Free fête ses 21 ans, retour sur sa success story et les grands défis qui l’attendent

Free souffle aujourd’hui ses 21 bougies. Une folle épopée et de nouveaux challenges à relever dans les prochaines années.

Aujourd’hui premier opérateur alternatif sur la fibre, Free engrange des abonnés à tour de bras et peut regarder avec fierté les étapes majeures de son évolution, entre évolutions technologiques et volonté de redonner du pouvoir d’achat.

Des débuts remarqués puis le lancement du Triple Play

3,2,1 c’est parti ! Le 18 février 1999 naissait un nouveau fournisseur d’accès à Internet armé pour révolutionner le marché en proposant un accès gratuit à Internet et ce dès le 26 avril de la même année. Pour les plus jeunes qui n’ont pas connu cette période où il fallait plusieurs heures pour télécharger une musique sur Napster, surfer sur le Net quotidiennement était une activité coûteuse. Outre France Télécom qui se gavait en facturant chaque minute passée au tarif d’une communication locale, les FAI de l’époque facturaient en sus un abonnement mensuel qui pouvait dépasser les 100 francs (15 euros) , que l’on utilise sa connexion ou pas. C’est donc cet abonnement que Free rendait gratuit.

Dès la première année, son offre fera un carton. Alors que le jeune FAI comptait capter 400 000 abonnés la première année, il en aura deux fois plus. Ce succès ne se démentira jamais au cours des années et des innovations. Les Freebox se sont succédées.

On se souviendra du 27 novembre 2003 lorsque Free s’est démarqué en lançant la télévision numérique via l’ADSL sur l’ensemble de la France à condition d’être dégroupé. Cette offre comprenait plus de 100 chaînes, des services comme un guide des programmes avec TV Magazine et des chaînes en option. Le tout toujours pour 29,99€ par mois ce qui constituait la première offre tripleplay en France ! On se souviendra aussi du lancement du Multiposte en 2005 ou de FreeHome en 2007, 1er bouquet de programmes à la demande accessible de façon illimitée par abonnement ou encore de TVPerso sur Freebox HD permettant aux Freenautes de créer leur propre chaîne de télévision.

Le succès de la Freebox Révolution et l’arrivée de Free Mobile

Evolutive, la Freebox Révolution catapultée en 2010 restera aussi gravée dans les souvenirs, celle-ci fait encore de la résistance après avoir fait l’unanimité sans oublier, les autres box et la Mini 4K… Symbole également de la success story de l’opérateur, le lancement tonitruant de Free dans le mobile en 2012. Une croissance incroyable pendant plusieurs années notamment en matière de recrutement. Puis un essoufflement brutal du modèle depuis 2018. Prix à son propre jeu dans la guerre des prix, Free Mobile a toutefois réussi à retrouver une certaine rentabilité grâce à sa stratégie de montée en gamme mais continue de perdre des abonnés (forfait 2 euros).

En décembre 2018, l’opérateur a enfin renouvelé encore le marché des box avec la Freebox Delta, attendue depuis plusieurs années. Une box très haut de gamme avec son enceinte Devialet intégrée, mais qui s’adresse également à un autre public, les CSP+. L’intégration de Netflix sans surcoût et de Amazon Prime font toutefois d’elle la box la plus complète du marché mais aussi la plus puissante. A service égal, la concurrence est plus chère.

2020, l’année de tous les défis pour Free

Tant de chemin parcouru en 21 ans d’existence, mais l’opérateur ne va pas s’arrêter là puisqu’il qu’il compte lancer une nouvelle génération de Freebox cette année, un centre de gamme visant un public de masse. Free compte aussi simplifier ses offres sur les deux segments et prépare une nouvelle révolution dans le mobile. Sans oublier son lancement cette année sur le marché des entreprises pour casser le duopole Orange-SFR et la commercialisation de ses premières offres 5G l’été prochain.De futurs succès qui passeront par le déploiement accru de tous ses réseaux, notamment la fibre où l’opérateur va prochainement dépasser les 2 millions d’abonnés, largement en avance sur ses objectifs 2020.

Petit clin d’oeil avec le clip de la soirée des 10 ans de Free à Bercy, où des milliers de Freenautes avaient été invités.